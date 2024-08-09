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«Отмена» России не удалась: на Играх в Париже исполнили балет «Лебединое озеро»

«Отмена» России не удалась: на Играх в Париже исполнили балет «Лебединое озеро»

Балет Петра Чайковского был показан вживую болельщикам в полуфинале Олимпиады-2024 в Париже. Во время большого перерыва после второй четверти (матч между сборными Соединенных Штатов и Сербии) на паркет вышли пять балерин и исполнили отрывок из «Лебединого озера».

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