«Отмена» России не удалась: на Играх в Париже исполнили балет «Лебединое озеро»

Балет Петра Чайковского был показан вживую болельщикам в полуфинале Олимпиады-2024 в Париже. Во время большого перерыва после второй четверти (матч между сборными Соединенных Штатов и Сербии) на паркет вышли пять балерин и исполнили отрывок из «Лебединого озера».