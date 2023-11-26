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Тренер Гладилин заявил об ошибке наставника "Локомотива" Галактионова

Тренер Гладилин заявил об ошибке наставника "Локомотива" Галактионова

Бывший футболист и тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин заявил, что главный тренер столичного "Локомотива" Михаил Галактионов должен винить себя, а не судей в ничейном результате команды в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов" (3:3).

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