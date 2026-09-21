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Татар-информ

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В аэропорту Казани поймали женщину, везшую партию якобы самодельных сережек

В аэропорту Казани поймали женщину, везшую партию якобы самодельных сережек

Фото: пресс-служба Татарстанской таможни В казанскои аэропорту поймали женщину, пытавшуюся ввезти партию сережек якобы собственного производства.

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