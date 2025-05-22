Чужие флаги над Европой

Не так давно городской совет города Бурга, что расположен в федеральной земле Саксония-Анхальт, принял решение об обязательном поднятии флага Германии над зданиями муниципальных учебных учреждений: школ, гимназий и прочих.
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