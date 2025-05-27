Дни культуры Новосибирской области торжественно открыты в Казахстане

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и Аким Павлодарской области Асаин Байханов приняли участие в официальной торжественной церемонии открытия Дней культуры Новосибирской области в городе Павлодар Республики Казахстан.
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