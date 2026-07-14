The UK Government Lobbied For Putting Migrants And Trans People On Banknotes Authored by Steve Watson via Modernity News, The UK's own Cabinet Office pushed hard to overhaul banknotes by elevating LGBT+ and ethnic minority figures, claiming historic greats like Winston Churchill gave an "incomplete picture" of British identity.
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