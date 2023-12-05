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5 декабря: какой сегодня праздник?

5 декабря: какой сегодня праздник?

Что можно, а что запрещено делать в этот день. 123RF/legion-media.ru Сегодня вторник, 5 декабря. Какие праздники отмечаются в этот день?В мире Международный день добровольцев во имя социального и экономического развития.

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