5 декабря: какой сегодня праздник?

Что можно, а что запрещено делать в этот день. 123RF/legion-media.ru Сегодня вторник, 5 декабря. Какие праздники отмечаются в этот день?В мире Международный день добровольцев во имя социального и экономического развития.
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