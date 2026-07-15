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СКА ведет переговоры с Калиевым. Бывшая девушка лучшего снайпера АХЛ обвиняла его в мошенничестве из-за игровой зависимости

СКА ведет переговоры о переходе с 25-летним нападающим «Оттавы» Артуром Калиевым .  В прошлом сезоне россиянин стал лучшим снайпером регулярки АХЛ , форвард « Бельвиля » (фарма «Оттавы») забросил 40 шайб в 70 играх.

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