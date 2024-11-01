Доброе ноябрьское утро! 🔥 А осень мчится со скоростью света. Ноябрь — последняя глава Осенней повести.
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Доброе ноябрьское утро! 🔥 А осень мчится со скоростью света. Ноябрь — последняя глава Осенней повести.