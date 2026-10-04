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Медвежий угол

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Жуткая средневековая болезнь пришла в Иркутск? Что происходит на самом деле — это «черная смерть» или нет

Жуткая средневековая болезнь пришла в Иркутск? Что происходит на самом деле — это «черная смерть» или нет

NEWS.ru Shutterstock/FOTODOM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел внеочередное заседание на фоне сообщений об «особо опасной инфекции».

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Профиль пользователя ММ
ММ

Возбудитель чумы- микроб! Если разбила пробирку, немедленно надо было жрать сильные антибиотики,извещая всех о факте.

Профиль пользователя Татьяна Романова
Татьяна Романова

Хрень какая-то. Штаммы смертельно опасных заболеваний хранятся за семью замками и чтобы попасть в лабораторию нужно пройти жесткий контроль. Сам вирус запечатан так, что разбить флакон с содержимым просто нереально, а если вдруг, чисто гипотетически, такая ситуация произойдет, то моментально сработает система вентиляции и воздух, попутно прихватив вирус, со свистом потянется в вентиляционные каналы. А тут сотрудница районной больницы случайно разбила пробирку с вирусом, потом спокойно отправилась гулять по коридорам стационара и только на смертном одре призналась в содеянном.

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