Жуткая средневековая болезнь пришла в Иркутск? Что происходит на самом деле — это «черная смерть» или нет

NEWS.ru Shutterstock/FOTODOM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел внеочередное заседание на фоне сообщений об «особо опасной инфекции».
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Спаси и сохрани!!!
Возбудитель чумы- микроб! Если разбила пробирку, немедленно надо было жрать сильные антибиотики,извещая всех о факте.
Может пора закончить с туризмом по всем странам? Везут всякую гадость. Кто их проверяет? Правительство, закрывай границы от всех. Подумайте о народе.
Хрень какая-то. Штаммы смертельно опасных заболеваний хранятся за семью замками и чтобы попасть в лабораторию нужно пройти жесткий контроль. Сам вирус запечатан так, что разбить флакон с содержимым просто нереально, а если вдруг, чисто гипотетически, такая ситуация произойдет, то моментально сработает система вентиляции и воздух, попутно прихватив вирус, со свистом потянется в вентиляционные каналы. А тут сотрудница районной больницы случайно разбила пробирку с вирусом, потом спокойно отправилась гулять по коридорам стационара и только на смертном одре призналась в содеянном.
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