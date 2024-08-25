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Как избавиться от звания депрессивного региона – опрос ZAB.RU

Как избавиться от звания депрессивного региона – опрос ZAB.RU

Опрос о том, как Забайкалью перестать быть депрессивным регионом, запущен в Telegram-канале ZAB.RUНа вопрос: «Что надо сделать для избавления Забайкалья от звания «депрессивного региона»?Предоставить краю большую самостоятельностьОбъявить край свободной экономической зонойСменить руководство и не допускать варяговПривлекать больше инвесторовПроводить еще больше праздников и фестивалейОткрывать новые предприятияСтроить больше храмовУже ничего не поделаешьПроголосовать можно до 22 часов 25 августа.

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