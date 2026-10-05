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Царьград

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Московская область увеличила производство кисломолочной продукции на 1,66%

Московская область увеличила производство кисломолочной продукции на 1,66%

С января по август Московская область произвела более 327,5 тысячи тонн кисломолочной продукции, что на 1,66 % больше прошлогоднего уровня.

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