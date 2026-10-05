Московская область увеличила производство кисломолочной продукции на 1,66%

С января по август Московская область произвела более 327,5 тысячи тонн кисломолочной продукции, что на 1,66 % больше прошлогоднего уровня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Куда исчез "Профе...
- Экономист сообщил...
- The Guardian: вое...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым