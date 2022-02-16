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День открытых дверей на факультете начального и музыкального образования в МГУ имени А.А. Кулешова.

День открытых дверей на факультете начального и музыкального образования в МГУ имени А.А. Кулешова.

Факультет начального и музыкального образования МГУ имени А.А. Кулешова приглашает учащихся 9-х - 11-х классов учреждений общего среднего образования, выпускников учреждений среднего специального образования принять участие в ´Дне открытых дверей´ .

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