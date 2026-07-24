Россияне и белорусы смогут въезжать в Черногорию без виз до конца октября

Власти Черногории продлили безвизовый въезд в страну для россиян и белорусов. Это следует из текста поправок к постановлению о визовом режиме, утвержденных правительством республики, передает РИА Новости.
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