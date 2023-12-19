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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руслан Авлеев о сериале «Слово пацана»: «Все, о чем там рассказывается, происходило со мной в юности. Баскетбол спас меня»

Бывший игрок УНИКСа и сборной России Руслан Авлеев поделился мнением о популярном сериале «Слово пацана».

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