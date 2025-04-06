Тамбовские спортсменки впервые завоевали медали первенства России по фитнес-аэробике

Спортсменки из Тамбовской области впервые завоевали медали первенства России по фитнес-аэробике. Соревнования проходили в Москве и объединили сильнейшие команды разных возрастов, прошедшие предварительный зональный отбор.
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