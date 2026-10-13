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Молжаниновские вести

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Мэр столицы сообщил об участии более 160 школ в физико-математической вертикали

Более 160 московских школ присоединилось к физико-математической вертикали, сообщил Сергей Собянин. В профильные классы записались свыше 6,6 тысячи ребят.

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