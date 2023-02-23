Пушилин: фашисты в 1943 году пытались закрепиться на тех же рубежах, что и ВСУ

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские вооруженные силы сейчас пытаются закрепиться на тех же рубежах, где пытались остановиться и закрепиться немецко-фашистские войска во время освобождения Донбасса в 1943 году при отступлении.