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Пушилин: фашисты в 1943 году пытались закрепиться на тех же рубежах, что и ВСУ

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские вооруженные силы сейчас пытаются закрепиться на тех же рубежах, где пытались остановиться и закрепиться немецко-фашистские войска во время освобождения Донбасса в 1943 году при отступлении.

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