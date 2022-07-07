Президент Казахстана назвал Транскаспийский проект приоритетным для экспорта нефти страны

АЛМА-АТА, 7 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала, в ходе которого поставил задачу по диверсификации поставок нефти, сообщила пресс-служба главы государства.
АЛМА-АТА, 7 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала, в ходе которого поставил задачу по диверсификации поставок нефти, сообщила пресс-служба главы государства.
Свежие комментарии