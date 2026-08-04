Сирийская авиакомпания Syrian Airlines объявила о возобновлении рейсов в Москву с 16 августа. «С 16 августа будем осуществлять полёты в российскую столицу», — говорится в сообщении авиакомпании в соцсети X.
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