«Отважные» прорвались на 1,5 км за Новоалександровку, наступая к Покровску (КАРТА, ВИДЕО)

«Отважные прорвались на 1,5 км за Новоалександровку, наступая к Покровску. На видео алтайские бойцы группировки «Центр», продвигаясь от Авдеевки — Очеретино, атакуют позиции врага за Новоалександровкой и прорываются к Калиново.