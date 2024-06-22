«Отважные» прорвались на 1,5 км за Новоалександровку, наступая к Покровску (КАРТА, ВИДЕО)

«Отважные прорвались на 1,5 км за Новоалександровку, наступая к Покровску. На видео алтайские бойцы группировки «Центр», продвигаясь от Авдеевки — Очеретино, атакуют позиции врага за Новоалександровкой и прорываются к Калиново.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии