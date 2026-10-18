В Новосибирском зоопарке новорожденных игрунок Жоффруа в первые дни носит преимущественно самец, а позже к заботе о потомстве подключаются другие члены группы, включая старших детенышей.
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