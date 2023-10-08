Понеслась: на фоне заявлений Катара и Кувейта в игру вступает Иран

По приказу Сейеда Хасана Насраллы сопротивление было приведено в боевую готовность.СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:В Иране всемирный известный маддах Хаджи Мехди Расули обратился к Ильхаму и Эрдогану: Без гордости Ильхам, неревностный Эрдоган! Мы дадим вам урок, когда это необходимоКоммунистическая партия Турции: «Действия палестинского народа законны, пока Израиль не откажется полностью от своей оккупации и агрессии.