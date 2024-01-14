Первая в мире скважина на вулкане может стать источником «неограниченной энергии»

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Ученые хотят пробурить в вулканической кальдере Крабла скважину и вскрыть камеру с магмой. Это позволит узнать много интересного о происходящих внутри Земли процессах, а также поможет создать очень мощный источник электроэнергии.