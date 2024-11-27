Лавров назвал условия окончания конфликта на Украине

Урегулирование российско-украинского конфликта должно сопровождаться демилитаризацией, денацификацией, отказом Украины от вступления в НАТО и от ядерного оружия, а также признанием ею всех освобожденных Россией территорий.
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