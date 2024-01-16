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Военное обозрение

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Бельгийский Cockerill покупает французскую Arquus, чтобы в будущем производить инновационную технику для сухопутных войск «во всём мире»

Бельгийский Cockerill покупает французскую Arquus, чтобы в будущем производить инновационную технику для сухопутных войск «во всём мире»

Производитель башен для легких танков и других огневых систем планирует выкупить французскую фирму, выпускающую бронированные машины, для производства передовой техники для армий во всем мире.

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