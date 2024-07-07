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ВФУ выпустили по ДНР около 90 снарядов и ракет РСЗО 6 июля, 20 раненых

ВФУ выпустили по ДНР около 90 снарядов и ракет РСЗО 6 июля, 20 раненых

Около 90 снарядов и ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) выпустили вооруженные формирования Украины (ВФУ) по городам и населенным пунктам ДНР 6 июля, 7 июля сообщает Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в ДНР в своем Telegram-канале.

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