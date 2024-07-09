В Барнауле проконтролировали спуск воды после сильного ливня

Бригады "Автодорстроя" продолжают дежурство во всех районах города В Барнауле рабочие "Автодорстроя" проконтролировали спуск воды после сильного ливня, который обрушился на город в ночь с 8 на 9 июля и подтопил несколько участков, преимущественно в Индустриальном районе.