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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле проконтролировали спуск воды после сильного ливня

В Барнауле проконтролировали спуск воды после сильного ливня

Бригады "Автодорстроя" продолжают дежурство во всех районах города В Барнауле рабочие "Автодорстроя" проконтролировали спуск воды после сильного ливня, который обрушился на город в ночь с 8 на 9 июля и подтопил несколько участков, преимущественно в Индустриальном районе.

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