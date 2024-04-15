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Андрей Ватутин о назначении Пистиолиса: «Смена тренера перед плей-офф – большой риск и вызов, но мы даем себе надежду на успешное выступление»

Греческий специалист сменил Эмила Райковича на посту главного тренера ЦСКА. «Рад снова приветствовать Андреаса в ЦСКА! Когда мы прощались два года назад, я говорил, что наши пути наверняка пересекутся.

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