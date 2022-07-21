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«Если Баняц почувствует доверие, будет делать разницу в РПЛ». Тренер экс-клуба новичка «Краснодара»

Главный тренер «Бачки Тополы» высказался о хавбеке Михайло Баняце. Накануне 22-летний игрок молодежной сборной Сербии перешел в «Краснодар».

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