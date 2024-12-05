Лавров: Россия хотела бы нормальных отношений с США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не считает, что Россия и США находятся в состоянии войны. Об этом глава МИД заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, отвечая на соответствующий вопрос.
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