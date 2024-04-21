Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Чернигове после удара ВС РФ нужна почему-то кровь с отрицательным резусом. У кого он?

В Чернигове после удара ВС РФ нужна почему-то кровь с отрицательным резусом. У кого он?

"Еврейская кровь, говоришь?." Черниговское подполье сдало тайный отель с офицерьем и наемниками. Погибших - очень много, раненых - еще больше.

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