Times: без помощи США у ВСУ к весне закончатся снаряды

ВСУ могут остаться без снарядов уже к весне, если США не возобновят помощь Киеву, пишет The Times.«Если республиканцы в конгрессе США не отступят от своего блокирования дальнейшей военной помощи, к концу следующего месяца у украинцев закончатся артиллерийские снаряды», - говорится в публикации.