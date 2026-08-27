Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 776 подписчиков

Адвокат Бадамшин: блогер Ремесло признан вменяемым и психически здоровым

Адвокат Бадамшин: блогер Ремесло признан вменяемым и психически здоровым

Судмедэксперты по результатам экспертизы не нашли у блогера Ильи Ремесло психических заболеваний. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин со ссылкой на заключение экспертов Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, пишет «Коммерсантъ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии