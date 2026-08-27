Адвокат Бадамшин: блогер Ремесло признан вменяемым и психически здоровым

Судмедэксперты по результатам экспертизы не нашли у блогера Ильи Ремесло психических заболеваний. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин со ссылкой на заключение экспертов Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, пишет «Коммерсантъ».