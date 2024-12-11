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Reuters: Трамп заявил Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня

Reuters: Трамп заявил Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня

Избранный президент США Дональд Трамп на встрече в Париже с украинским президентом* Владимиром Зеленским и французским лидером Эммануэлем Макроном заявил о необходимости немедленного прекращения огня на Украине.

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