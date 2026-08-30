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Аргументы и Факты

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КСИР пообещал жестко ответить США за атаку на остров Ларак

КСИР пообещал жестко ответить США за атаку на остров Ларак

Иран намерен ответить США на атаку беспилотников по острову Ларак в Ормузском проливе. Об этом заявила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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