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Головин: «Рад, что довелось сыграть с Месси в одном чемпионате. Матчи с его участием запомнятся на всю жизнь»

Головин: «Рад, что довелось сыграть с Месси в одном чемпионате. Матчи с его участием запомнятся на всю жизнь»

Полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что на всю жизнь запомнит матчи против экс-нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, который в понедельник объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.

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