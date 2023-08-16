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Баклажаны по-грузински на зиму: закуска, которая никогда не надоедает. Сели за стол и сразу съели

Баклажаны по-грузински на зиму: закуска, которая никогда не надоедает. Сели за стол и сразу съели

Одной из самых оригинальных и необычных кухонь мира считается грузинская. Дело в том, что рецепты этой кухни сочетают в себе много традиций и самобытности.

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