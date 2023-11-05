Орловское предприятие стало лучшим производителем оборудования в России

В рамках ХIII ежегодной конференции «Модернизация производств для переработки нефти и газа: Нефтегазопереработка – 2023» в Москве орловское предприятие ГМС «Ливгидромаш» было признано победителем в номинации «Центробежные насосы».
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