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Царьград

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Осенний клев: карась и карп активизируются на мелководье в сентябре

Осенний клев: карась и карп активизируются на мелководье в сентябре

В сентябре рыболовы активно переходят от растительных насадок к животным приманкам. В начале месяца карась и карп выходят на мелководье, но позже уходят в глубокие ямы, где их ловят на белковые приманки.

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