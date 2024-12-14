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Закон и Порядок

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«Своим молчанием мы кормим мигрантов!»: пассажир маршрутки вскрыл черную схему отвода денег в Среднюю Азию

«Своим молчанием мы кормим мигрантов!»: пассажир маршрутки вскрыл черную схему отвода денег в Среднюю Азию

Avia.pro - СМИ Наличные в маршрутках: как один смелый пассажир сорвал схему История из подмосковной Лобни, кажется, запомнится многим надолго.

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