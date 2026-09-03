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Тедеев о Тюкавине и «Динамо»: «Константин – один из сильнейших нападающих России. Такие игроки не должны уходить из амбициозных клубов в такие периоды»

Бывший главный тренер «Акрона»  Заур Тедеев поделился мнением о том, стоит ли  Константину Тюкавину покинуть «Динамо».

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