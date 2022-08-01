На тренировке 82 кг на ринге 66 кг. 5 Бойцов, которые любят "гонять вес", чтобы побеждать

Сгонкой веса в единоборствах никого не удивишь. Многие бойцы, не видят в этом ничего зазорного. Однако, одно дело скинуть 2-3 кг чтобы попасть в категорию и совсем другое когда спортсмен скидывает 10-15 кг и перескакивает в другую весовую категорию.