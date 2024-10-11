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Месси о сборной: «Я долго отсутствовал, но счастлив вернуться. Мне не хватало игр за Аргентину»

37-летний игрок пропускал последние матчи национальной команды из-за травмы. Сегодня он провел на поле все 90 минут в отборочной игре на ЧМ-2026 против Венесуэлы (1:1).

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