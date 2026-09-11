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Чемпионат Италии. «Фиорентина» против «Венеции», «Милан» сыграет с «Лацио в субботу, «Наполи» и «Юве» проведут матчи в воскресенье, «Интер» – в понедельник

11 сентября « Фиорентина » на выезде сыграет с «Венецией» в стартовом матче 4-го тура Серии А . 12 сентября « Милан » в гостях встретится с « Лацио ».

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