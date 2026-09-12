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Ивановские новости

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Прокуратура добилась признания умершим участника СВО из Ивановской области

Прокуратура добилась признания умершим участника СВО из Ивановской области

Прокуратура Комсомольского района помогла 75-летней жительнице добиться через суд признания её сына, участвовавшего в специальной военной операции, умершим.

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