«Их уход из России – чистое лицемерие»: почему московские бутики ломятся от западных брендовых товаров

Турецкое издание Hürriyet констатирует: западные брендовые товары класса «Люкс» по-прежнему продаются в российских магазинах, несмотря на санкции и громкие компании по бойкоту и уходу с российского рынка, время от времени обьявляемые западными производителями и торговцами под давлением проукраинского общественного мнения в своих странах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии