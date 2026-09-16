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Гражданину США дали тюремный срок за экспорт авиаоборудования в Россию

Гражданину США дали тюремный срок за экспорт авиаоборудования в Россию

Федеральный окружной суд штата Канзас приговорил Кирилла Буяновского к 18 месяцам лишения свободы и штрафу в размере $1 тыс.

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