Александр Гинцбург: регистрация «Спутника V» в Европе и мире задерживается из-за «конкуренции за денежные потоки»

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причину, почему российская вакцина «Спутник V» до сих пор не зарегистрирована ни Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), ни Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).