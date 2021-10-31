Александр Гинцбург: регистрация «Спутника V» в Европе и мире задерживается из-за «конкуренции за денежные потоки»

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причину, почему российская вакцина «Спутник V» до сих пор не зарегистрирована ни Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), ни Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).
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