Матвиенко назвала самое значительное для будущего всего мира событие

Предстоящие выборы президента в США уже не станут «самым значительным для мирового сообщества и определяющим дальнейший ход истории событием года, как бы этого ни хотелось Вашингтону» — таким событием будет саммит БРИКС, и это является «отражение объективных и необратимых процессов».